В Хорватии забросали яйцами католический приход с флагом неоусташеского карательного батальона

06.05.2021, Белград, Алексей Топоров

На острове Дуги Оток, в поселке Сали местный священник католической Задарской архиепископии Томислав Влахович наряду с флагом Хорватии вывесил и знамя неусташеских карательных нацбатов HOS, вырезавших сербов в 90-е.

Об этом сообщает Zadarski, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Влахович вывесил над одним из зданий прихода, который он возглавляет, наряду с флагом Хорватии и знамя нацбатов неоусташей- чернорубашечников из так называемых Хорватских оборонительных сил (HOS).

Этот черный флаг провокационен тем, что на нем изображена традиционная хорватская «шаховница» (поле в красно-белую клетку), но не современной Хорватии, а периода усташеской Независимой Державы Хорватской времен Второй мировой войны (отличаются порядком чередования красных и белых клеток). А также размещен неоусташеский девиз Za Dom Spremni (За Отечество готов!).

Что характерно, знамя чернорубашечников, отметившихся особой жестокостью в ходе войны 90-х, вызвало возмущение у некоторых жителей Сали, которые забросали приходское здание яйцами. Когда же местные журналисты попросили Влаховича объяснить, есть ли место неоусташескому знамени на церковном здании, тот назвал их «партизанами, которые лгут и искажают факты».

Пояснив при этом, что вывесил знамя нацбатов в честь годовщины карательной операции «Молния» (Bljesak), в ходе которой с 1 по 3 мая хорватские боевики отобрали и этнически зачистили у непризнанной Республики Сербская Краина ее часть – Западную Славонию.

В целом, за католическим священником Томиславом Влаховичем тянется шлейф скандалов.

Так, возглавлять островной приход он был назначен после того, как будучи капелланом полиции Задарской архиепископии, остановил жителей Бенковаца, выдав себя за сотрудника Шибеник-Книнского отделения полиции. А в недавнюю католическую Пасху он призвал верующих не соблюдать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.