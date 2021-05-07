В Киеве хотят открыть Азовское море и засудить Россию

07.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина должна разорвать договор с Россией об использовании Азовского моря как внутреннего и подать иск о нарушении Россией международного права в бассейне Азовского моря.

Об этом в беседе на канале Politeka Online заявил киевский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вызывает большое недоумение позиция самого министра иностранных дел господина Кулебы – он должен прекрасно понимать, что не разорвав, не выйдя из договора об использовании Азовского моря как внутреннего, мы сами создаем все условия для Российской Федерации, для того чтобы они доминировали в этом море.

Согласно договорам, это море внутренние, международное морское право в нем не действует. Корабли и суда Российской Федерации могут доходить до уреза воды возле нашего берега, не существует понятия морских границ в Азовском море. Рыбные банки в большинстве своем находится возле нашего побережья, и они ведут там промысел, и с помощью береговой охраны фактически лишают нас рыбного промысла.

Но мы почему-то пытаемся требовать от международной общественности какой-то справедливости при том, что остаемся в рамках договора о том что Азовское море – внутреннее.

Это [разрыв договора] будет не военная конфронтация, это будет красивый дипломатический шаг со стороны Украины – в связи с ухудшением отношений у нас есть все основания выйти из этого договора, не разорвать его, а выйти из этого договора официально, и признать Азовское море как международное море. И тогда автоматически и в Азовском море вступает в действие международное морское право. Вот о чем речь.

Не надо сейчас бросаться камнями и кричать, что мы вас порвем, шапками забросаем. Нет. И это, кстати, работа нашей дипломатии – обосновать, выйти из договора, сообщить всему миру, что действует международное морское право, 12-мильная граница, нейтральные воды и все остальное. И тогда если они нарушают – подаем иск», – сказал Жданов.