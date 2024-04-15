В Киеве хвастаются «увеличением объёма торговли» по Чёрному морю

Несмотря на войну и «морскую блокаду», Украина умудряется наращивать торговлю с западными странами.

Об этом, выступая перед иностранными гостями «Крымской платформы», заявила представительница Зеленского в фейковой «Автономной Республике Крым» Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Россия использует свои Вооружённые силы в Черноморском регионе не только для полномасштабного вторжения, но и для экономической блокады, которая создаёт давление на Украину. Россия атакует портовую инфраструктуру и гражданские транспортные суда, мешает свободе навигации в Черноморском регионе, что ставит под угрозу продовольственную безопасность», – трещала Ташева.

Однако она похвасталась, что несмотря на все трудности, Украина наращивает распродажу своих ресурсов.

«При этом, Украина смогла стабилизировать ситуацию в Черноморском регионе, несмотря на то, что нет своего флота. В результате таких усилий, российский Черноморский флот потерял почти треть своих кораблей.

Кроме того, украинские порты были разблокированы, и сотни торговых судов уже успешно используют акваторию Чёрного моря. Это позволило за последние два года в четыре раза увеличить объём товаров, которые транспортируются через украинские порты», – уверяла она.