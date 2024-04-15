В Киеве хвастаются «увеличением объёма торговли» по Чёрному морю

Вадим Москаленко.  
15.04.2024 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 179
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Торговля, Украина


Несмотря на войну и «морскую блокаду», Украина умудряется наращивать торговлю с западными странами.

Об этом, выступая перед иностранными гостями «Крымской платформы», заявила представительница Зеленского в фейковой «Автономной Республике Крым» Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну и «морскую блокаду», Украина умудряется наращивать торговлю с западными странами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Россия использует свои Вооружённые силы в Черноморском регионе не только для полномасштабного вторжения, но и для экономической блокады, которая создаёт давление на Украину. Россия атакует портовую инфраструктуру и гражданские транспортные суда, мешает свободе навигации в Черноморском регионе, что ставит под угрозу продовольственную безопасность», – трещала Ташева.

Однако она похвасталась, что несмотря на все трудности, Украина наращивает распродажу своих ресурсов.

«При этом, Украина смогла стабилизировать ситуацию в Черноморском регионе, несмотря на то, что нет своего флота. В результате таких усилий, российский Черноморский флот потерял почти треть своих кораблей.

Кроме того, украинские порты были разблокированы, и сотни торговых судов уже успешно используют акваторию Чёрного моря. Это позволило за последние два года в четыре раза увеличить объём товаров, которые транспортируются через украинские порты», – уверяла она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть