В Киеве ломают голову, зачем Медведев выдал Пушилину партбилет «Единой России»

Новости Украины

В Киеве продолжают строить различные версии относительно того, что кроется за тем или иным шагом по интеграции Донбасса в Россию, пытаясь усмотреть в ситуации хотя бы намек на гипотетическую возможность возвращения ЛДНР в состав Украины и готовность уступок со стороны Москвы под нажимом США.

С очередной порцией конспирологических измышлений на пресс-конференции в Киеве выступил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему РФ раньше не хотела встречаться с Зеленским по вопросам Крыма и Донбасса? Поскольку Крым – для неё вопрос закрыт, Донбасс – проблема внутриукраинская. Но после этого раздали около 600 тысяч паспортов граждан РФ на территории ОРДЛО, и всё руководство сегодня в ОРДЛО получило единоросские билеты. То есть, сегодня это представители партии власти РФ, причём, не просто получили, а Пушилин получил партбилет с рук Дмитрия Медведева. То есть фактически, таким образом, РФ создаёт для себя окно для манёвра, чтобы сказать, что мы сейчас не просто внутриукраинский конфликт, а мы решаем вопрос наших российских граждан. На самом деле это неплохое окно возможностей. Они же не включают ОРДЛО по принципу Крыма, сколько раз мы уже видели призывы, что давайте включим, нет, этого не делается. Просто сегодня формируется такое окно, которое позволит в дальнейшем РФ не потерять лицо, в том числе для своих граждан и той позиции, которая продуцировалась, начиная с 14-го года. Кстати, и не только в этом позиция поменялась, но было сказано привлечении США к Нормандскому формату, Россия дала сигнал, что она уже вроде бы согласна. Правда, с точки зрения того, чтобы заставить Киев выполнять минские условия. Но, по крайней мере, определённые подвижки здесь пошли», – рассказал украинский эксперт.

«Мы сейчас не можем с точки зрения сегодняшнего дня говорить о победе РФ либо украинской позиции в вопросе Донбасса. Я уверен, что переговоры будут идти ещё минимум месяц. Сейчас – война дипломатий. То есть будут стрелять не пушки на фронте активно, а будут пытаться поднять градус этих переговоров», – добавил Чаленко.