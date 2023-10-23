В Киеве придумали, как прикрыться территорией НАТО для распродажи Украины
Украина должна прикрываться территориальными водами НАТО и наращивать объёмы «зернового коридора».
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Алексей Буряченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии напомнили, что украинские порты ведут некоторую торговлю по специфическому маршруту – вдоль берегов Румынии, Болгарии и Турции, не покидая их территориальных вод.
«Я не думаю, что РФ рискнёт обстреливать суда в акватории, например, Турции, Румынии или Болгарии. А этот маршрут [экспорта зерна] идёт впритирку по внутренним водам этих стран.
Такие действия могут быть расценены среди стран НАТО как прямая агрессия.
Каждое судно плавает под флагом какого-то государства. А, согласно международному законодательству, это территория другого государства. Готова РФ напасть на страну Средней Азии? А может, на Китай она готова напасть?», – сказал Буряченко.
Однако он подчеркнул, что никакие хитрые маршруты не имеют смысла, если товар будет уничтожен на территории Украины.
«Сейчас надо сконцентрировать усилия ПВО на защите маршрута по водам Украины. А в этом большую роль играют остров Змеиный и так называемые «вышки Бойко», – добавил Буряченко.
Спасибо!
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