В Киеве придумали, как прикрыться территорией НАТО для распродажи Украины

Украина должна прикрываться территориальными водами НАТО и наращивать объёмы «зернового коридора».

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Алексей Буряченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии напомнили, что украинские порты ведут некоторую торговлю по специфическому маршруту – вдоль берегов Румынии, Болгарии и Турции, не покидая их территориальных вод.

«Я не думаю, что РФ рискнёт обстреливать суда в акватории, например, Турции, Румынии или Болгарии. А этот маршрут [экспорта зерна] идёт впритирку по внутренним водам этих стран.

Такие действия могут быть расценены среди стран НАТО как прямая агрессия.

Каждое судно плавает под флагом какого-то государства. А, согласно международному законодательству, это территория другого государства. Готова РФ напасть на страну Средней Азии? А может, на Китай она готова напасть?», – сказал Буряченко.