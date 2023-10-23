В Киеве придумали, как прикрыться территорией НАТО для распродажи Украины

Вадим Москаленко.  
23.10.2023 09:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Зерно, НАТО, Украина


Украина должна прикрываться территориальными водами НАТО и наращивать объёмы «зернового коридора».

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Алексей Буряченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна прикрываться территориальными водами НАТО и наращивать объёмы «зернового коридора». Об этом на...

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В студии напомнили, что украинские порты ведут некоторую торговлю по специфическому маршруту – вдоль берегов Румынии, Болгарии и Турции, не покидая их территориальных вод.

«Я не думаю, что РФ рискнёт обстреливать суда в акватории, например, Турции, Румынии или Болгарии. А этот маршрут [экспорта зерна] идёт впритирку по внутренним водам этих стран.

Такие действия могут быть расценены среди стран НАТО как прямая агрессия.

Каждое судно плавает под флагом какого-то государства. А, согласно международному законодательству, это территория другого государства. Готова РФ напасть на страну Средней Азии? А может, на Китай она готова напасть?», – сказал Буряченко.

Однако он подчеркнул, что никакие хитрые маршруты не имеют смысла, если товар будет уничтожен на территории Украины.

«Сейчас надо сконцентрировать усилия ПВО на защите маршрута по водам Украины. А в этом большую роль играют остров Змеиный и так называемые «вышки Бойко», – добавил Буряченко.

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