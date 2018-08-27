В Киеве признали, что российская экономика оказалась не по зубам американским санкциям

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Россия давно пережила шоковый эффект американских санкций и на сегодняшний день полностью адаптировалась к санкционной политике США.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции – это бесконечный сериал. На протяжении года американским законодательством предусмотрено семь волн санкций по отношении к РФ. Вместе с тем эффективность этих санкций и влияние на Россию, по моему мнению, несмотря на их нагромождение, падает. Первый шок российской экономики и политики давно миновал. Российская экономика адаптируется и избавляется от зависимости от фондовых американских финансовых рынков, российская политика тоже адаптировалась в новых реалиях и не рассчитывает на ослабление санкций в ближайшее время или даже десятилетия. Поэтому политический и даже экономический эффект от санкций в значительной мере понизился», – считает Бортник.

При этом он назвал встречу Путина и Трампа в Хельсинки «чёрным пятном» для США и Украины.

«Новые волны санкций в большей степени элемент в том числе внутренней американской политической борьбы. Это попытки препятствовать любым договорённостям между Путиным и Трампом. В том числе это и реакция на встречу в Хельсинки, которая осталась «чёрным пятном» не только для украинского политикума, но и для американского», – заявил эксперт.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинский эксперт-международник Андрей Бузаров признал, что американские санкции не повлияли на российскую поддержку Донбасса.