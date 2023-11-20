В Киеве признали, что Запад остается с Украиной лишь до её печального конца

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украина и ее западные союзники по-разному понимают результаты противостояния с Россией.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Руслан Рохов, руководитель киевского «Офиса развития публичной политики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и ее западные союзники по-разному понимают результаты противостояния с Россией. Об этом на...

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Он задался вопросом, какой должна быть победа Украины, чтобы стимулировать Запад продолжать оказывать ей помощь.

«Мы видим, что едва не впервые премьер-министр Великобритании сказал, что Британия будет с Украиной до победы. Не как это делают обычно, «мы будем до конца с Украиной». Понятие конца Украины очень удивительный вопрос, ответ на который – очень неоднозначный. Если бы наши западные партнеры декларировали, что будут с нами до победы, тогда выходило бы, что мы с ними одинаково понимаем результат противостояния», – сказал Рохов.

Лишь после этого, считает он, можно будет обговаривать продолжение процесса обеспечения Украины ресурсами.

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