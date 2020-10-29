В Киеве рассказали, как крымчане в ужасе побегут по мосту в Тамань, спасаясь от бандеровцев

29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Деоккупация» Крыма Украиной будет представлять из себя победный марш по полуострову ВСУ и Нацгвардии, от которых будут разбегаться все, кому не нравятся бандеровцы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, за «годы оккупации» (по состоянию на 2019 год ) в Севастополь из России якобы прибыло 107 тысяч человек, из них 26 процентов приехавших из Донбасса через территорию РФ.

«Такой поток был, он был в начале войны в Донбассе, когда значительная часть населения Донбасса убежала от войны, но побежала через Россию в Крым», – утверждает Клименко.

В Крым без Севастополя якобы прибыло 160 тысяч человек, из которых 40 процентов из Донбасса. Однако он уверяет, что эти 267 тысяч – это те, кто зарегистрирован официально. «Фактическое» же население оценивается по таким критериям, как ввод в эксплуатацию жилья, ипотечное кредитование, загруженность детских садов и школ и так далее, а также прямые высказывания «руководителей оккупационной власти».

«Таким образом, мы оцениваем, что в Крым в целом прибыло и проживает от 800 тысяч до миллиона населения. Это, во-первых, офицеры, у которых есть жильё в других регионах РФ и которые не хотят «светиться» в Крыму, чтобы не попасть под санкции, это же штамп в паспорт.

То же касается огромного количества чиновников, и это как силовые структуры – СК, ФСБ, пограничники, таможенники, прокуратура и так далее. У этих людей тоже постоянное место регистрации в разных регионах РФ. У них есть жильё, они постоянно живут и работают на территории Крыма, они туда перевезли семьи, они купили квартиры, дети ходят в школы и сады.

Но они тоже не ставят штампы регистрации, потому что у них всех есть имущество в цивилизованных странах шенгенской зоны – там, где у них имущество и недвижимость… Потому за шесть лет мы оцениваем такой рост», – сочиняет беглый майданщик.

При этом он рассказал, каким образом Украина собирается «деоккупировать» полуостров.

«Думаю, жизнь распорядится, и выглядеть это будет так: когда начнётся деоккупация и когда на территорию оккупированного полуострова ступит Нацгвардия и ВСУ, то весь этот миллион, который приехал – вон, мост они построили, и они по этому мосту большим потоком уйдут туда, откуда они приехали. Они не будут жить с нами в одной стране, они очень боятся бандеровцев», – храбрится Клименко.

Отметим, по данным УМВД по Республике Крым на 2019 год, на постоянное место жительство на полуостров приехали 65 137 граждан материковой России.

Кроме того, вид на жительство получили около 18 тысяч иностранцев – из Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.

К значительному росту демографических показателей в Крыму новый приток граждан не привёл.

В Севастополе численность постоянного населения на тот же период составила 443,2 тысячи человек, увеличившись почти на 50 тысяч человек.