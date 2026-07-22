В Киеве тревога: «Мы расслабили булки. Украинские порты фактически заблокированы»
Киевские СМИ умалчивают о тяжелейшей ситуации, в которой оказались украинские порты.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Выступающий радуется украинским ударам, создающим проблемы российским портам в Азовском и Черном море, отмечая, в частности, что начинают подвисать российские контракты на поставку зерна зарубежным странам.
При этом он вынужден признать, что и для Украины ответные меры РФ не сулят ничего хорошеего.
«Чтобы не было никаких иллюзий, у нас тоже ситуация тяжелейшая, потому что в СМИ пока об этом не говорят, но порты фактически блокированы, а сухопутные порты мы не построили. Мы расслабили булки после событий 22-23 годов, когда у нас была блокировка портов. И сами знаете, какие отношения с Польшей, какие отношения со словаками, румынами и венграми. И, в общем-то, эту инфраструктуру мы не развивали. Дополнительно что-то слишком расширяющее возможности по перевалке не делали, тем более это дороже», – заявил Романенко.
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