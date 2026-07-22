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Киевские СМИ умалчивают о тяжелейшей ситуации, в которой оказались украинские порты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступающий радуется украинским ударам, создающим проблемы российским портам в Азовском и Черном море, отмечая, в частности, что начинают подвисать российские контракты на поставку зерна зарубежным странам.

При этом он вынужден признать, что и для Украины ответные меры РФ не сулят ничего хорошеего.