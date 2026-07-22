В Киеве тревога: «Мы расслабили булки. Украинские порты фактически заблокированы»

Игорь Шкапа.  
22.07.2026 14:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 82
 
Дзен


Киевские СМИ умалчивают о тяжелейшей ситуации, в которой оказались украинские порты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Выступающий радуется украинским ударам, создающим проблемы российским портам в Азовском и Черном море, отмечая, в частности, что начинают подвисать российские контракты на поставку зерна зарубежным странам.

При этом он вынужден признать, что и для Украины ответные меры РФ не сулят ничего хорошеего.

«Чтобы не было никаких иллюзий, у нас тоже ситуация тяжелейшая, потому что в СМИ пока об этом не говорят, но порты фактически блокированы, а сухопутные порты мы не построили. Мы расслабили булки после событий 22-23 годов, когда у нас была блокировка портов. И сами знаете, какие отношения с Польшей, какие отношения со словаками, румынами и венграми. И, в общем-то, эту инфраструктуру мы не развивали. Дополнительно что-то слишком расширяющее возможности по перевалке не делали, тем более это дороже», – заявил Романенко.

English version :: Читать на английском В Киеве тревога: «Мы расслабили булки. Украинские порты фактически заблокированы»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора