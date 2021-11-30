В Крыму мошенники повесили три звезды на грязный отель с облупленными стенами

Под видом трехзвездочных отелей туристам в Крыму продают места фактически в грязных сараях с разводами на матрацах.

Так, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко опубликовал в своем блоге фотографию одного из таких «отелей», которому был присвоен статус трехзвездночного, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть? Подставляют и владельцев отелей, хотя их вина тоже есть – в доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно. Мошенникам-классификаторам предстоит административная ответственность, а затем и оценка правоохранителей, но самое неприятное это отрицательные эмоции наших гостей и имиджевые потери всего региона», – написал Волченко.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, собственники таких отелей, в первую очередь, оказывают медвежью услугу сами себе, обрекая свой бизнес на банкротство.

«Некоторые объекты размещения в Крыму выглядят как разводняк для туриста, когда сараи сдают по цене гостиницы или мини-отеля. Я не знаю, стоит ли адресовать вопросы классификаторам. Мне кажется, в первую очередь, это вопросы к владельцам таких объектов, потому что когда мы говорим об имидже Крыма, то из-за таких инцидентов, когда человек приезжает, казалось бы, в достойный отель, а попадает в сарай, и складывается порой негативный имидж нашего полуострова как туристического региона», – отметил эксперт.

«Но все таки, на мой взгляд, за эти восемь лет произошли существенные изменения. Я несколько лет подряд вижу, как подобные сараи стоят пустые в то время, как Крым бьет очередные рекорды по количеству туристов. Все-таки, наконец, люди, которые приезжают сюда с деньгами, стали наказывать рублем таких владельцев», – заявил Мезюхо.