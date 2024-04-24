В Крыму проходит День памяти геноцида армян в Турции

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В Крыму сегодня проходят памятные мероприятия ко Дню жертв трагедии армянского народа. 24 апреля 1915 года в Стамбуле были арестованы и убиты более 800 представителей армянской интеллигенции.

В целом в начале ХХ века в Османской империи было уничтожено 1,5 миллиона армян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире «Крым 24» председатель региональной армянской национально-культурной автономии Георгий Акопян, основные мероприятия проходят на территории Староармянского кладбища в Симферополе и в армянских храмах.

«Христиане, проживающие в Османской империи, считались второсортными народами. Они не имели права выступать в суде, носить оружие. Естественно, у людей это вызывало недовольство, потому что всё-таки когда-то это было государство Армения. И народы, его населявшие, не хотели быть ограничены в своих правах, а быть полноценными гражданами. И в Османской империи естественно переживали, что когда-то у армян могут возникнуть претензии на государственность», – пояснил он.

Не только армяне, но и греки с ассирийцами были подвергнуты изгнанию и уничтожению. За укрывательство армян туркам тоже грозила казнь. И хотя все эти факты документально подтверждены, далеко не все христианские государства признали геноцид армян, как самой большой христианской диаспоры в Османской империи.

«К огромному сожалению, сейчас мир несправедливости, мир бизнеса, экономики и санкций. Турция сразу угрожает санкциями, которых наша страна не побоялась. Кстати, Российская Федерация одна из первых признала геноцид армян после развала Советского Союза, который уничтожение армянского народа не признавал. Мы добиваемся справедливости. Мы добиваемся того, чтобы не происходили эти события больше нигде в мире. А те страны, которые признают, чувствуют боль и стремятся поддержать мировой порядок. Конечно, в это тоже вмешивается политика. Даже если признают, это политический шаг, чтобы немножко поджать Турцию, а не из благих целей», – подчеркнул Акопян.