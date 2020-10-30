В ЛДПР назвали Лукашенко жалким диктатором, у которого нечему поучиться

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия является серьезной проблемой для России, потому что «авторитарный» президент Александр Лукашенко, сопротивляясь майданным технологиям, «создает иллюзию», будто его опыт можно повторить.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Самое главное, он всем процессом противостояния с народом оказывает плохую услугу другим авторитарным руководителям. Это создает определенные иллюзии, что любой авторитарный руководитель может действовать таким образом, а для любого народа это в общем-то не очень хорошо», – сказал Калашников.

Сам он восхищается Беломайданом и считает, что он впервые повторяет опыт Махатмы Ганди.

«Белорусы впервые без всякого Майдана демонстрируют нам несопротивление – то, что в своё время победило самую мощную армию Великобритании в Индии. И конечно, все с большим интересом смотрят, как быстро. То, что получится, никто не сомневается.

Вопрос, как быстро получится, и это очень важный показатель для тех, кто жаждет перемен в той или иной стране и для тех, кто не хотел бы никаких перемен, потому что дурной пример весьма заразителен», – сказал Калашников.

Он считает, что Россия демонстрирует «не лучшее геополитическое поведение», «вмешиваясь» в Дела Белоруссии и «посылая туда журналистов и деньги». В то же время западные фонды помощи майданщикам депутат одобряет.

«Если Александр Григорьевич на какой-то длительный период устоит, в чем лично я глубоко сомневаюсь, то, наверное, надо помогать, но опять-таки не Александру Григорьевичу в его борьбе, а стране.

Извините меня, западная политика, помогает конкретным людям, они же не в карман берут, а раздают бастующим. Это гуманитарная помощь, а не политическая. Мы же этого не делаем, мы даём деньги Александру Григорьевичу на то, чтобы он тратил их куда считает нужным», – рассуждает Калашников.