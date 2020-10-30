30.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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В ЛДПР назвали Лукашенко жалким диктатором, у которого нечему поучиться


Белоруссия является серьезной проблемой для России, потому что «авторитарный» президент Александр Лукашенко, сопротивляясь майданным технологиям, «создает иллюзию», будто его опыт можно повторить.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, он всем процессом противостояния с народом оказывает плохую услугу другим авторитарным руководителям. Это создает определенные иллюзии, что любой авторитарный руководитель может действовать таким образом, а для любого народа это в общем-то не очень хорошо», – сказал Калашников.

Сам он восхищается Беломайданом и считает, что он впервые повторяет опыт Махатмы Ганди.

«Белорусы впервые без всякого Майдана демонстрируют нам несопротивление – то, что в своё время победило самую мощную армию Великобритании в Индии. И конечно, все с большим интересом смотрят, как быстро. То, что получится, никто не сомневается.


Вопрос, как быстро получится, и это очень важный показатель для тех, кто жаждет перемен в той или иной стране и для тех, кто не хотел бы никаких перемен, потому что дурной пример весьма заразителен», – сказал Калашников.

Он считает, что Россия демонстрирует «не лучшее геополитическое поведение», «вмешиваясь» в Дела Белоруссии и «посылая туда журналистов и деньги». В то же время западные фонды помощи майданщикам депутат одобряет.

«Если Александр Григорьевич на какой-то длительный период устоит, в чем лично я глубоко сомневаюсь, то, наверное, надо помогать, но опять-таки не Александру Григорьевичу в его борьбе, а стране.

Извините меня, западная политика, помогает конкретным людям, они же не в карман берут, а раздают бастующим. Это гуманитарная помощь, а не политическая. Мы же этого не делаем, мы даём деньги Александру Григорьевичу на то, чтобы он тратил их куда считает нужным», – рассуждает Калашников.

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