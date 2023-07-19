В Минобороны РФ заявили о готовности топить суда, следующие в украинские порты

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В связи с выходом Москвы из зерновой сделки, все суда в акватории Чёрного моря, следующие в украинские порты, будут рассматриваться российской армией как потенциальные перевозчики военных грузов, и, соответственно, легитимные цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что изменение правил судоходства вступит в силу с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года.

Тем временем военкор Юрий Котенок отметил, что пока что никакого движения в украинских водах не замечено.

«Между тем, пока подобных попыток не наблюдается. В украинских территориальных водах кораблей нет. Граница активного судоходства условно проходит восточнее румынского порта Сулина», – написал он в своём блоге.

В свою очередь, политолог Сергей Марков назвал это жестким, но правильным решением российского руководства.

«Это жёсткое и правильное решение. Вместе с ударом по портам Одессы и Николаева это на деле отменяет Зерновую сделку. Жёстко и правильно», – написал эксперт.

Спецкор ВГТРК Ольга Курлаева отметила проблемы с логистикой, которые ждут теперь не только Украину, но и всю акваторию Дуная.

«Похоже на Дунае намечался большая пробка. Стоять за Крымский мост придется долго», – отметила корреспондент.

А военный эксперт и политолог Алексей Живов считает это «красивым ударом» по кошелькам западных дельцов.

«Россия очень красиво вышла из зерновой сделки. Хохлы с британцами все же пересекли невидимые красные линии в результате последних атак по нашей инфраструктуре. Был ли нанесен удар по центрам принятия решений? Безусловно, и даже больше. Удар был нанесен по центрам зарабатывания денег, что гораздо больнее», – написал он в телеграм-канале.

Живов уверен, что эскалация будет только расти, и вскоре неонацисты решатся на новые теракты.

«Инфраструктура украинских портов восстановится не скоро. Противник в отместку вновь ударил по Крыму и Севастополю. Сказывают даже, что ракетами Скальп. Надо быть готовыми к повторной атаке крымского моста, на этот раз с воздуха. Думаю, что точка невозврата пройдена обеими сторонами. На этом фоне очень примечательно, о чем завыла Турция. Оказывается, в портах все же были натовские грузы: техника и боеприпасы, и теперь они все под угрозой полного уничтожения. Жгите, Владимир Владимирович. Ночь украинская темна, и полна русских ужасов», – подытожил политолог.