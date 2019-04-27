В Москве осознали: дружба с Украиной не светит, что при Порошенко, что при Зеленском

27.04.2019, Москва, Владимир Гладков

России нечего ловить на Украине в плане ожиданий пророссийского поворота политики этой страны, со сменой власти изменятся лишь формы и методы прежнего антироссийского курса.

Об этом в эфире телеканала «Красная Линия» заявил замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много было рассуждений – Порошенко, Зеленский, кто из них меньшее зло, кто большее. Я считаю, что это то же самое зло, только в ином обличии. Давайте себе отдалим отчёт: всё, что происходило последние пять лет на Украине – это не злая воля Порошенко, вот, пришёл Пётр Алексеевич и начал гнобить русский язык, преследовать Православную церковь, устроил войну и так далее. Всё это – результат государственного переворота, который устроил не Порошенко. Он участник переворота, не более того, причём, на вторых-третьих ролях. И стратегический курс Украины на истребление всего русского внутри страны и на конфронтацию с Россией был задан в результате этого переворота. Под этот курс были убиты люди, было пролито огромное количество крови на Востоке Украины, и что, кто-то верит в то, что придут люди на избирательный участок, поставят где-то в другом месте галочку в бюллетень, и всё изменится, те, кто организовал переворот, проливал кровь скажут: «Ой, ужас»? Те, кто определял этот курс, они никуда не делись, они остались», – заявил эксперт.

«Политика Порошенко – это кавалерийская атака на русскую Украину и на российско-украинские отношения, и она стала захлёбываться. Там поняли, что продолжать вот так, нахрапом, опасно, может весь проект рухнуть. Соответственно, выставляется никак ни с чем не связанный, ни за что не отвечающий Зеленский, на нём нет крови, и он будет в других формах, другими методами продолжать то же самое», – добавил Шишкин.

Лидер общественной организации «Славянская гвардия», политолог Владимир Рогов отметил, что не стоит обманываться сложившийся за предвыборную кампанию образ Зеленского.

«По сути, как говорят в народе, свинобандеру поменяли на клоуна-Бандеру, и внешне всё смотрится мягче. Обратите внимание, никто внешне не заставлял Зеленского за два-три дня до выборов говорить о том, что, так как многие считают Бандеру героем, это прекрасно, то есть, он дал именно эмоциональную оценку. Никто не заставлял его, он мог уйти от ответа, мягче сказать, говорить, что Путин – враг, в прямом смысле. И масса других определений, которые, мягко говоря вызывают вопросы.

Я напомню, именно Володя выступал наиболее часто на передовой с «кварталом», не так их заставляли прям туда ехать, и выступали у наиболее одиозных карательных батальонов, всевозможных «Айдаров», «Азовов», «Донбассов» и так далее, даже тек, кто сейчас сидит в тюрьмах не один год при режиме Порошенко (боевики нацбата «Торнадо» – ред.), потому что эти негодяи в прямом смысле насиловали двух-трёхлетних детей, что даже на голову не налазит, это в официальных документах Генпрокуратуры Украины есть», – рассказал Рогов.