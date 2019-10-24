В Москве продукты оказались на 30 процентов дешевле, чем в Киеве

24.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Москве, несмотря на значительно более высокий уровень доходов, цены на продукты питания ниже, чем в Киеве.

Об этом пишет «еженедельник «Аргументы и факты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание отмечает, цены сравнивались в двух крупных супермаркетах экономкласса. В итоге выяснилось, что один и тот же набор продуктов на Украине стоит в среднем на 30% дороже (см. фото).

«На Украине слабый платёжеспособный спрос, поэтому цены выше, — объясняет разницу в ценах директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. — Производители и продавцы задирают цены, чтобы побольше заработать». В своих попытках заработать хоть что-то они обдирают как липку редкого покупателя: неизвестно же, когда придёт следующий!»

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Журавко полагает, что продукты на Украине стоят дороже из-за неадекватного рынка в результате постоянной политической и экономической нестабильности.

«При этом средняя зарплата на Украине, по данным госслужбы статистики, — 10 537 гривен в месяц (27 442,55 руб.), а в России — 46 210 руб., по данным Росстата. То есть если среднестатистический россиянин купит на зарплату 466 кг помидоров, то среднестатистический украинец — всего 216, в два раза меньше», – уточняет издание.