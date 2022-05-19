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Новости Украины

Варшава передаст Украине 25 тысяч тонн бензина из резервов польских НПЗ.

Об этом было заявлено во время визита польского министра климата и окружающей среды Анны Москвы в Киев, что вызвало возмущение в Польше, где цены на заправках стремительно растут с марта.

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Анна Москва.

Многие поляки считают, что нынешний рост цен на топливо вызван именно поставками бензина и дизеля на Украину.

Любопытно, что в выступлениях министр Москвы и ее украинской коллеги, Юлии Свириденко, не говорится вообще про условия поставок. В связи с этим многие уверены, что топливо предоставляется киевскому режиму, ссылающемуся на проблемы после уничтожения НПЗ в Кременчуге, бесплатно.

Таким образом польские водители на различных форумах обвиняют правительство в провоцировании как инфляции, так и топливного кризиса в стране во имя поддержки Киева. Несомненно также, что предоставляемые Варшавой нефтепродукты используются не только для обеспечения нужд гражданского населения, но попадают в ВСУ.

Как стало известно, поляки поставляют топливо не только по железной дороге, но и грузовыми машинами-цистернами.

Стоит заметить, что в силу предназначения горючего польские поставки Россией могут быть признаны ресурсами для обеспечения вражеской техники и уничтожены.

В связи с этим растет негодование политикой польского правительства не только у водителей, но и среди граждан, выступающих против эскалации напряженности с Россией и опасающихся, что нынешний конфликт перерастет в куда более масштабное противостояние.