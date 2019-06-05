05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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В России обьявили в розыск активистку Майдана, о которой уже забыли на Украине

Российский суд объявил в международный розыск и приговорил к заочному аресту активистку и бывшую руководительницу «женской сотни» Евромайдана Ирму Крат, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Обвинение Ирме Крат предъявлено за нападение на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

«Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Следкома отмечает, что обвиняемая вместе с группой нескольких злоумышленников совершала нападения на посольство РФ в Киеве с 5 по 10 марта 2016 года, прекрасно осознавая, что здание находится под междунароной правовой защитой.

Дело расследуется по статье УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Отметим, в самой Украине Ирма Крат – ныне практически забытый и обществом и СМИ персонаж, изредка напоминающий о своем существовании в соцсетях.

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