В России поймали заукраинских террористов. Медведев предложил казнить их

02.11.2022  16:29 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Криминал, Россия, Терроризм


ФСБ задержала в Уфе трех студентов, которые обвиняются в подготовке теракта на железной дороге. Городские СМИ сообщают, что  18-летние молодые люди приехали в Башкирию из Таджикистана и Азербайджана. Они обливали горючим элементы энергоснабжения и поджигали. Диверсантам удалось повредить несколько объектов железной дороги, при очередной вылазке они были схвачены. Теперь им угрожает наказание до 20 лет тюрьмы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев распространил заявление, в котором говорится, что мотивы задержанных диверсантов были связаны с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФСБ задержала в Уфе трех студентов, которые обвиняются в подготовке теракта на железной дороге....

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«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории», – написал Медведев.

Он призвал к ужесточению наказания.

«Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался.

Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни.

В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – уточнил Медведев.

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