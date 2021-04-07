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07.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Афганистан, Дзен, Коррупция, Криминал, Медицина, Общество, Политика, Россия
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В России значительно сократилось количество наркоманов


Ситуация с распространением наркотиков в России существенно улучшилась.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В РФ, и это признано мировым сообществом, происходит оздоровление наркоситуации в целом. Мы неоднократно докладывали это на разных форумах. Уменьшается количество больных острыми формами наркозависимости. Мы поставили очень серьезный заслон на пути афганского наркотрафика», – сказал Зубов.

Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который освобождает от уголовной ответственности медиков, неумышленно потерявших наркотические или психотропные препараты. Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Согласно данным пояснительной записки к документу, в России с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по УК о нарушении правил оборота наркотических средств, из них 29 в отношении медицинских работников. Пять из них закрыли на стадии расследования, а 15 направили в суд.

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