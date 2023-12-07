В российском ВПК и на поле боя произошла технологическая революция – Клинцевич

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За прошедшие два года Россия успешно воспользовалась своим потенциалом – и совершила большой рывок в ряде высокотехнологичных сфер и тактике ведения боя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас много пишут о том, что у нас преимущество по беспилотникам. Мы его как-то мгновенно нарастили. То говорили про дефицит, постоянно писали, что у Украины их больше, а потом бац – и выясняется, что у нас их больше. Как мы этого добились?», – спросил ведущий.

«Это называется потенциал. Сам по себе потенциал технологический, людской, инженерный и финансовый – у нас очень большой. Поэтому, когда наступило время, и это действительно понадобилось, и государство раскрыло возможности, всё это мгновенно ожило. У нас появилось огромное количество маленьких частных компаний, которые делают то, что нужно фронту. Постоянно его дорабатывать, делать маленькими партиями. И скорость производства увеличилась за счёт того, что ряд производств вынесли прямо на передовую, часть дронов собирают прямо в блиндажах», – объяснил Клинцевич.

Он подчеркнул, что благодаря развитию технологий постоянно появляются новые и новые способы ведения войны.

«Более того, игра с противником рождает совершенно иные конструкции, связанные с тактическим применением. У нас на глазах происходит революция, рождаются новые формы и методы вооружённой борьбы. Беспилотники становятся «засыпающими», когда он прилетает на вражескую территорию, на неделю засыпает, а потом по команде может дальше выполнять задачи. Они уже работают роями, самонаведением. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень много интересных нововведений», – подытожил эксперт.