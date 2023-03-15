«В Россию теперь даже молдаване будут плевать!» – эксперты о продлении зерновой сделки

Единственная выгода для Москвы от продления «зерновой сделки» заключается в том, что она поможет переизбраться на следующий срок президенту Турции Реджепу Эрдогану, который для России немного лучше остальных кандидатов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущие поинтересовались, для чего России может быть нужно продление «зерновой сделки».

«Есть ряд вопросов и к самой сделке, и к форме механизмов её реализации, что нам ни с какой стороны не выгодно. Единственное преимущество, и то оно очень условное – это что господин Эрдоган, при всех прочих равных условиях, нам на посту президента Турции выгоднее, чем любой другой кандидат, который мгновенно ляжет под Брюссель и Вашингтон, и сильно усложнит нам и без того непростую ситуацию. Но «зерновая сделка» так, как она сформулирована и реализуется, выгодна исключительно другой стороне. Россия здесь больше смотрит и наблюдает. При этом все гарантированные ранее нам обязательства по поставке нашей сельхозпродукции на зарубежные рынки, и по снятию ограничений на поставку удобрений, ничего это не реализуется. Более того, на днях мы слышали заявление и Госдепартамента, и ООН, что они вообще ничего не собираются на этот счёт делать и каким-то образом вмешиваться», – сказал Селезнёв.

Он подчеркнул, что пока что Москва всё-таки не согласилась на продление «зерновой сделки», которая нужна только чтобы помочь Эрдогану переизбраться на второй срок.

«Надо понимать, что продление, которое сейчас анонсировано, ещё не ратифицировано. И, более того, анонсировано оно не Лавровым, а Грешко и Песковым. То есть, уровень понятен. Может быть, это сделано для того, чтобы снять первичную реакцию. Хотя я не думаю, что сильно что-то изменится. 60 дней заканчиваются как раз через три дня после того, как пройдут выборы в Турции. На которых, предполагаем мы, продлевая эту «зерновую сделку», мы поможем Эрдогану, который декларирует с нами партнёрство, но при этом является одним из ключевых выгодоприобретателей из всего конфликта на Украине. Каких-то явных иных весомых аргументов, которые говорили бы, что мы это делаем не только для Эрдогана, такого ничего очевидного нет. Может быть, есть какие-то кулуарные истории, которые не попали в медийное поле, это тоже исключать нельзя. Но любые международные организации, сделки и соглашения, должны выполняться на условиях и принципах соблюдения интересов, целесообразности и выгоды для нас», – добавил экономист.

В свою очередь, российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, что из-за такой политики, как продления «зерновой сделки», Россия растеряет всё уважение других стран.

«Мы всё время говорим о каком-то экономическом суверенитете страны. Но если каждый раз кланяться в ноги Эрдогану, Китаю, лишь бы чего не было, лишь бы от нас не отвернулись – мы так не то что экономического суверенитета никогда не добьёмся, а в нас всякие румыны с поляками плевать будут. Ну а что, не можем за себя постоять, соглашаемся на любые условия, лишь бы Эрдогана не обидеть – ну и что, кто вы такие. Будут в рожу плевать. Молдаване уже нам в рожу плюют», – возмутился Виттель.

Селезнёв не стал с ним спорить.

«Вы правы. Я всегда придерживаюсь той позиции, что, когда мы сами к себе относимся с уважением и достоинством, и не позволяем некорректных действий по отношению к нам со стороны других контрагентов – это вызывает гораздо больше уважения и необходимости считаться», – резюмировал эксперт.