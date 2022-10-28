В Севастополе чиновник изуродовал исторический памятник за 21 миллион государственных рублей
В Севастополе за варварский ремонт летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка» на скамью подсудимых сядет директор Андреевского дворца культуры.
Строительные работы не согласовывали с департаментом охраны культурного наследия, и, более того, в договоре не содержалось требование сохранить памятник в первоначальном виде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В 2018 году «Ракушку» закрепили за сельским ДК на праве оперативного управления. Директор ДК заключил контракты на проектно-сметные работы по капитальному ремонту летней эстрады без обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, согласованных с Севнаследием. В итоге подрядчик возвел бетонный амфитеатр, аппаратную будку и стойки для аппаратуры.
Весь ремонт обошелся городу в 21 миллион рублей. Еще без малого 4 миллиона пришлось потратить на то, чтобы вернуть «Ракушке» первозданный вид. На директора ДК завели уголовное дело за превышение должностных полномочий и повреждение объекта культурного наследия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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