В Севастополе приезжая из Закавказья осквернила мемориал морпехам и обматерила росгвардейцев

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В Севастополе задержали нетрезвую гражданку одной из стран Закавказья, которая устроила разгром возле мемориала Морским пехотинцам.

Женщина так увлеклась уничтожением венков и палисадника, что поскользнулась и ударилась головой о бордюр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шум и подозрительную активность у мемориала обнаружили жители соседних домов и вызвали полицию. Проезжавший рядом патруль Росгвардии обнаружил на месте разбросанные венки, а в близлежащих палисадниках – вырванные с корнем кусты. Обследовав место происшествия, росгвардейцы наткнулись на прятавшуюся между припаркованных на стоянке автомобилей женщину. Причем ранее эта дама уже попадала в поле зрения правоохранителей.

«Эта гражданка одного из Закавказских государств, перебравшаяся на жительство в Севастополь, находясь в нетрезвом состоянии, разбросала венки у памятника. После этого женщина принялась выдергивать декоративные кусты, но не удержалась на ногах, упала и ударилась головой о бетонный бордюр», – уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцев дама встретила нецензурной бранью. Тем не менее, правоохранителям пришлось в начале

оказать хулиганке доврачебную помощь, а потом уже препроводить в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.