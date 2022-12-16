В Севастополе приезжая из Закавказья осквернила мемориал морпехам и обматерила росгвардейцев

16.12.2022  22:58 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация


В Севастополе задержали нетрезвую гражданку одной из стран Закавказья, которая устроила разгром возле мемориала Морским пехотинцам.

Женщина так увлеклась уничтожением венков и палисадника, что поскользнулась и ударилась головой о бордюр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе задержали нетрезвую гражданку одной из стран Закавказья, которая устроила разгром возле мемориала...

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Шум и подозрительную активность у мемориала обнаружили жители соседних домов и вызвали полицию. Проезжавший рядом патруль Росгвардии обнаружил на месте разбросанные венки, а в близлежащих палисадниках – вырванные с корнем кусты. Обследовав место происшествия, росгвардейцы наткнулись на прятавшуюся между припаркованных на стоянке автомобилей женщину. Причем ранее эта дама уже попадала в поле зрения правоохранителей.

«Эта гражданка одного из Закавказских государств, перебравшаяся на жительство в Севастополь, находясь в нетрезвом состоянии, разбросала венки у памятника. После этого женщина принялась выдергивать декоративные кусты, но не удержалась на ногах, упала и ударилась головой о бетонный бордюр», – уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцев дама встретила нецензурной бранью. Тем не менее, правоохранителям пришлось в начале
оказать хулиганке доврачебную помощь, а потом уже препроводить в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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