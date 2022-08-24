В Севастополе украинский националист с взрывчаткой отделался условным сроком

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Нахимовский райсуд Севастополя признал виновным местного сторонника украинских националистов, хранившего взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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32-летний севастополец приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Установлено, что житель г. Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания взрывное устройство мощностью 590 гр. в тротиловом эквиваленте. Нахимовский районный суд г. Севастополя признал гражданина виновным в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ», – говорится в сообщении.