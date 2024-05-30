В Севастополе задержали украинку за злостную дискредитацию ВС РФ

Любовь Смирнова.  
30.05.2024 17:12
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина, экстремизм


В Севастополе задержали 39-летнюю приезжую из Украины за дискредитацию в социальных сетях Вооружённых Сил РФ.

Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе задержали 39-летнюю приезжую из Украины за дискредитацию в социальных сетях Вооружённых Сил...

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Мониторингом социальных сетей и мессенджеров занимается Центр по противодействию экстремизму управления МВД по Севастополю. Его сотрудники наткнулись в чате одного из телеграм-каналов на комментарии оскорбительного характера о российских военнослужащих, целях и задачах СВО.

Личность автора комментариев оперативники установили быстро, девушку задержали по месту проживания, и, как водится, после беседы с правоохранителями она раскаялась в своем поступке.

«В канале телеграм писала о дискредитации российской армии. Все осознала и прошу за это прощения», – признала она свои преступные действия.

На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Материал передан в Нахимовский райсуд Севастополя.

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