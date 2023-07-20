В Северо-Крымском канале ещё есть запас воды для полива – Савчук

В этом году в Крым нет наплыва херсонских овощей и фруктов с полей Херсонщины, хотя коммерсанты пытаются спекулировать на якобы возникшем дефиците из-за разрушения дамбы Каховской АЭС. В Северо-Крымском канале еще есть запас воды для полива, чем пользуются аграрии как Херсонщины, так и Крыма.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Херсона, то часть этого херсонского канала до сих пор находится с водой. Да, ее недостаточный уровень, у них есть свои ответвления, в которые они набрали воду, как в накопительные сооружения, и этой водой продуктивно пользуются. Это уже наши коммерсанты активно реагируют на любую ситуацию, как они любят это делать, и часто делают. В данный момент в Северо-Крымском канале на территории Крыма вода до сих пор присутствует. Опять же, повторюсь, уровень не такой высокий, как хотели сначала, понимаем, что она сбегает. Работы все ведутся предприятиями, которым ещё надо что-то орошать, которые на ветке находятся от Джанкоя до Феодосии, продолжают полив. К сожалению, у нас не так много предприятий, которые занимаются орошением», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о резком скачке цен на клубнику после катастрофы на Каховской ГЭС, Савчук пояснил, что наряду со спекулятивными накрутками были оптовые поставки в материковый ритейл, которые подняли цены на рынке.

«Что касается скачка цен на ягодную продукцию, он произошел из-за того, что ягода была высокого качества, но пошли дожди, и она стала терять в качестве. А контракты, которые ребята заключили с материковой частью, надо выполнять. Продукция пошла туда, соответственно, пошла замена отсюда, и логистика добавила цены. Это просто бизнес», – отметил министр.

В целом такого демпинга цен, как в прошлом году, из-за большого количества овощей и фруктов с соседних территорий, в этом сезоне нет.

«Не идёт такое большое количество этой продукции, но она в Крым поступает. Россельхознадзор контролирует её качество, это как бы одно из обязательных условий. Все эти центры стоят, которые проверяют её и завозят. Да, не такое большое количество, как в прошлом году, но она поступает, и она конкретно способна конкурировать с крымской, что стимулирует сельхозтоваропроизводителей улучшать качество своей продукции и себестоимость, чтоб всем остальным, как из Турции, так и из Херсона, не было выгодно везти свою продукцию, потому что наша цена должна быть конкурентоспособной», – заключил Савчук.