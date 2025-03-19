В США начинает всплывать правда о подоплёке крушения малазийского «боинга»

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Санкции против России были введены только после крушения на Донбассе малазийского «боинга». До этого Госдепартамент США только заявлял о санкциях, но они не вводились, поскольку европейцы были катастрофически против. Были влиятельные противники и в самой Америке.

Об этом экс-посол США в Польше Дэниел Фрид заявил в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы зашли так далеко, потому что русские сбили малазийский авиалайнер. Это действительно разозлило европейцев, и они начали понимать, что это серьезное дело. Во-вторых они поняли, что могут сотрудничать с нами в этой области и влиять на политику США», – сказал Фрид.

Он также рассказал, что тогда замгоссекретаря США Виктория Нуланд активно ратовала за поставки на Украину оружия, но проиграла.