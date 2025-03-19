В США начинает всплывать правда о подоплёке крушения малазийского «боинга»

Елена Острякова.  
19.03.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Санкции против России были введены только после крушения на Донбассе малазийского «боинга». До этого Госдепартамент США только заявлял о санкциях, но они не вводились, поскольку европейцы были катастрофически против. Были влиятельные противники и в самой Америке.

Об этом экс-посол США в Польше Дэниел Фрид заявил в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции против России были введены только после крушения на Донбассе малазийского «боинга». До этого...

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«Европейцы зашли так далеко, потому что русские сбили малазийский авиалайнер. Это действительно разозлило европейцев, и они начали понимать, что это серьезное дело. Во-вторых они поняли, что могут сотрудничать с нами в этой области и влиять на политику США», – сказал Фрид.

Он также рассказал, что тогда замгоссекретаря США Виктория Нуланд активно ратовала за поставки на Украину оружия, но проиграла.

«Первые санкции в 2014 году были достаточно жесткими, чтобы удивить Путина, и он временно отступил. Он отказался от своих претензий на так называемую Новороссию, которая была его главным требованием, это огромная часть Украины.

И он согласился на Минские соглашения, которые, несмотря на все их недостатки могли бы стать основой для урегулирования, если бы Путин этого захотел. Но когда стало ясно, что Путин не собирается выполнять Минские соглашения, мы не усилили давления», – сказал Фрид.

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