В США рассчитывают, что Эрдоган и Си склонят Путина к зерновой сделке-2

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Китай и Турция смогут через несколько недель склонить Владимира Путина к возобновлению зерновой сделки.

В этом уверен бывший посол США в Белоруссии и Грузии Кеннет Яловиц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На него будет оказываться давление со стороны Китая и со стороны Турции, чтобы он возобновил эту сделку, а Путин никак не может позволить себе испортить отношения с этими двумя странами. Поэтому я думаю, что в течение нескольких недель зерновое соглашение будет восстановлено», – уверял Яловиц в эфире «Голоса Америки».

Таким образом, стал очевиден план США. Однако его реализация может столкнуться с новой реальностью: за предыдущие несколько дней Россия ударами по портам юга Украины значительно повредила или уничтожила инфраструктуру.

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Эти удары как раз оценивались наблюдателями как шаги, исключающие восстановление «зерновой сделки».