В США рассказали, каким военным опытом с ними успели поделиться из Киева

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Украина делится с США опытом по противодействию российским ракетам на этапе разгона.

Об этом сенатор США от Аляски Дэн Салливан заявил на конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Арктике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается США и Украины, я был членом группы, которая встретилась с президентом Зеленским. Мы говорили об инновациях, которые они сумели ввести со скоростью войны, со скоростью боевых действий. Один из сенаторов, спросил, чему бы мы могли у них научиться. Я думаю, что многому, потому что они внедряют инновации очень быстро. Это противоракетная оборона, работа с БПЛА. Мы делаем это с Японией и Кореей по интеграции ПВО на этапе разгона, которую мы имеем с этими важными союзниками», – сказал Салливан.

В центральной части Аляски развернут радар контроля пусков баллистических целей на базе Clear Air Force Station. Так же мощный радар США планировали в Харьковской области для наведения ракет, базирующихся в Польше.