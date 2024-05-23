В страхе перед бунтом Рада разрешила полицаям применять широкий набор спецсредств

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 09:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Сюжет дня, Украина


Верховная рада приняла в первом чтении закон, наделяющий военнослужащих Нацгвардии правом применять силовые спецсредства против граждан Украины. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди разрешённых к применению спецсредств будут: наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия, водометы, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда, средства радиоэлектронного противодействия.

Верховная рада приняла в первом чтении закон, наделяющий военнослужащих Нацгвардии правом применять силовые спецсредства...

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С резкой критикой документа выступила представитель «Европейской солидарности» София Федина.

«Основной акцент идёт на то, чтобы расширить и предоставить максимум полномочий для применения разнообразных, в частности силовых, средств противодействия людям, в частности общественности, в частности митингам, в частности людям, протестующим за те или иные вещи.

И у меня складывается впечатление, что власть настолько боится реакции людей на те вещи, которые сейчас абсолютно дикие происходят, в частности с репрессивными веяниями, что просто хотят дать полномочия Нацгвардии останавливать любые проявления протеста. Чтобы иметь возможность агрессивно разгонять в силовом режиме митинги, протесты, человеческое проявление неповиновения вместо того, чтобы коммуницировать с людьми», – возмутилась депутат.

Кроме того, законопроект наделяет Нацгвардию правом насильно останавливать автомобили, водитель которых не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Однако, в ходе голосования документ поддержали 243 депутата. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.

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