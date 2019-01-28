«В таких вагонах отправляли в гетто» – украинцам не нравится «це Европа»

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В то время как с экранов ТВ высокопоставленные чиновники Киева обещают скорое наступление европейского благополучия и без конца проклинают Россию за «голодомор-геноцид», простые жители Украины сталкиваются со скотским отношением государства.

Зимой пассажиры украинской железной дороги страдают от невыносимого холода, снега и измороси в вагонах. Николаевское издание «Новости–N» приводит свидетельства возмущённых пассажиров поезда «Киев-Николаев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Омелян (министр инфраструктуры Владимир Омелян, – ред.), мы спали в фирменном поезде по европейской цене! Гады, не наворовались??? В геноциде ищете, кого бы то обвинить. Спали как на северном полюсе, в теплых куртках и под ворохом тряпья, называемым постелью», – прокомментировал свою поездку мужчина.

Аналогичная ситуация с поездами и в самом западном регионе Украины – Закарпатье. О состоянии вагонов дальнего следования на своей странице в Facebook рассказал пассажир Ростислав Бехеш.

«Это ужас. Мягкий вагон, «Укрзализныця» отправляет за границу [по маршруту] «Киев-Кошице». Такое впечатление, что в таких вагонах отправляли в гетто. Позор и срам. И цена за билет не из дешевых», – пожаловался он.