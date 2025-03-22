Венгрия не позволила Хорватии включить сербофобские пункты в резолюцию Евросовета
Хорватия попыталась включить в текст заключений Европейского совета формулировку о том, что «тревожные события в Боснии и Герцеговине и Сербии угрожают дестабилизировать регион Западных Балкан».
Однако Венгрия воспрепятствовала использованию этой формулировки в качестве общей позиции всех 27 государств-членов ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Загребская газета Večernji List пишет, что Хорватия хотела, чтобы в формулировке упоминались «тревожные события в Боснии и Герцеговине и Сербии», но Венгрия настояла на использовании общей формулировки. После того, как хорватское предложение не было включено в официальный текст совместных выводов, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович попробовал представить этот аргумент в качестве позиции Хорватии в ходе дебатов.
«Пришло время сосредоточить часть этого внимания на области, которая за последние 35 лет оказалась очень взрывоопасной. Я дал понять своим коллегам, что на следующем заседании Европейского совета мы должны провести серьезное обсуждение ситуации в нашем регионе, учитывая недавние события в Боснии и Герцеговине и Сербии, и это было принято», – рассказал хорватский премьер журналистам после заседания.
Он добавил, что другой текст выводов по Западным Балканам на встрече даже не обсуждался, поскольку «это было нереалистично, учитывая насыщенную повестку дня». В выводах Европейского совета говорится лишь о том, что «ситуация на Западных Балканах обсуждалась».
«В связи с тем, что выводы Европейского совета принимаются на основе консенсуса, а этого не удалось достичь из-за несогласия Венгрии с предложенной хорватской формулировкой, осталось только указать в выводах, что Европейский совет обсудил ситуацию на Западных Балканах и что он посвятит себя этой теме на заседании в апреле», – резюмирует Večernji List.
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