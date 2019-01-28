Венгрия ошарашила американцев своим вариантом «многовекторности»

28.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался идти на поводу у американцев и заявил, что он хочет, чтобы его страна была «нейтральной, как Австрия» в ответ на требования США усилить давление на Россию и Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США настаивают на ужесточении давлению на Россию и Китай, опасаясь, что давний американский союзник – Будапешт – сходит с их орбиты.

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«Помощники господина Орбана заявили, что он хочет оставаться членом Организации Североатлантического договора, предоставляющим войска, и ценит безопасность, которую Венгрия получает от альянса. Но высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что господин Орбан решительно возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе», – отмечает издание.