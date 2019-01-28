//exit;
28.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Венгрия ошарашила американцев своим вариантом «многовекторности»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался идти на поводу у американцев и заявил, что он хочет, чтобы его страна была «нейтральной, как Австрия» в ответ на требования США усилить давление на Россию и Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США настаивают на ужесточении давлению на Россию и Китай, опасаясь, что давний американский союзник – Будапешт – сходит с их орбиты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Помощники господина Орбана заявили, что он хочет оставаться членом Организации Североатлантического договора, предоставляющим войска, и ценит безопасность, которую Венгрия получает от альянса. Но высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что господин Орбан решительно возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе», – отмечает издание.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть