Вернувшиеся по обмену «азовцы» снова убивают русских

24.08.2022  15:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Украина
Новости Украины

Способные ходить боевики-«азовцы», которые недавно по обмену вернулись на Украину, уже снова взяли в руки оружие и воюют против России.

Об в эфире радио «Радио НВ» заявил Максим Жорин, руководитель Центрального штаба неонацистской группировки «Нацкорпус», политического крыла полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Способные ходить боевики-«азовцы», которые недавно по обмену вернулись на Украину, уже снова взяли в...

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На вопрос ведущего, как же себя чувствуют обменянные «защитники Мариуполя», Жорин рассказал об их тяжелой судьбе и чудовищном состоянии, в котором их получили.

«Это были исключительно раненые разной степени тяжести. Огромное количество ампутантов. Большинство из них сейчас находится в процессе реабилитации. Но есть и те, кому нужны операции и сопровождение медиков», – сказал нацист.

Однако уже на следующем же вопросе он обмолвился, что выменянные не так давно «покалеченные и униженные Россией азовцы» снова в строю.

«Да, безусловно мы общаемся, более того, так сложилось судьбой, что мы даже несмотря на то, что я, например, нахожусь в группе сил специальных операций в подразделении «Азов Киев», но тот самый «Азов», который стоял в Мариуполе, те ребята, которые возвращаются, они уже рядом с нами выполняют боевые задачи.

Мы с ними на одном направлении находимся. Кроме того, мы между собой много общаемся. Как я уже говорил, мы чувствуем себя определённой боевой семьёй, где поддерживаем друг друга.

Они уже выполняют боевые задания. Они уже на передке. Они восстанавливаются, те ребята, которые возвращаются с ранениями. Если есть такая возможность восстановиться до состояния, чтобы выполнять боевые задачи, то они восстанавливаются и встают в строй. Подразделение растёт, получает оружие и двигаться вперёд», – заявил Жорин.

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