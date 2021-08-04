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04.08.2021, Харьков, Игорь Шаповалов
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Видный депутат от «Слуг» попался на шантаже и крупной взятке

Новости УкраиныДепутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и глава Харьковского облсовета Артур Товмасян попался...

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и глава Харьковского облсовета Артур Товмасян попался на шантаже и крупной взятке.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной взятки в 1,05 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в начале 2021 года Товмасян в сговоре со своим заместителем требовал и получил большую взятку с одного из местных чиновников. За эту сумму они обязывались оставить на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника – адвоката.

Действия Артура Товмасяна квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины «Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с вымогательством. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Тем не менее, из фракции «Слуга народа» Артура Товмасяна уже исключили, о чём сообщил его сопартиец (уже бывший) Роман Семенуха.

«Фракция единогласно на предложение председателя фракции исключила Товмасяна», – сказал Семенуха.

По словам депутата, Артур Товмасян сам написал во фракцию письмо с просьбой приостановить его членство до тех пор, пока не будет решения суда.

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