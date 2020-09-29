Видный украинский дипломат потребовал от Киев встать на сторону Азербайджана

29.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна поддержать Азербайджан в вопросе войны в Нагорном Карабахе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента времен Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Елисеева, Азербайджан, в отличие от Армении всегда поддерживает украинские антироссийские резолюции по Крыму и Донбассу, потому настало время для ответных действий.

«Мы все знаем, что МИД Украины выступил с заявлением, где занял, я бы сказал, осторожно нейтральную позицию. Но, на мой взгляд, он не сказал ключевого – так мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджанской республики или нет?

Я хотел бы напомнить, что эта эскалация сегодня происходит на территории Нагорного Карабаха и Украина давно признала, что Нагорный Карабах – это оккупированная территориями, она принадлежит реально Азербайджанской республике. Потому мы бы хотели знать, поменяла ли нынешняя дипломатия под руководством Зеленского позицию или нет?..

Я хотел бы напомнить, что Азербайджан нам очень мощно помогает. Кстати, он всегда голосует в поддержку наших резолюций по Крыму, резолюций по Донбассу в ООН. В то же время Армения абсолютно противоположную позицию занимает. Потому я бы очень хотел, чтобы была определенная четкость в позиции украинской дипломатии», – заявил Елисеев.