Владимир Рогов: Нельзя оставить без денацификации даже маленький хуторок на Говерле

Новости Украины

Впервые за восемь лет на занятых российской армией территориях Запорожской области отпраздновали День Победы. Однако есть и о проблемы – жителям не доехала обещанная российская денежная помощь, у людей заканчиваются наличные гривны, а рубли – в дефиците, существуют сложности с продажей сельскохозяйственной продукции в Крым.

О перспективах региона – в интервью «ПолитНавигатору» рассказывает Владимир Рогов, представитель Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области.

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В.Р: Безоговорочно, 9-е мая – это главный праздник для жителей Мелитополя. По нашим подсчетам, около десяти процентов населения города приняли участие в «Бессмертном полку» и параде. Это очень много, с учетом того, что все проходило в условиях специальной военной операции и того, что было много угроз со стороны наших противников. Слава Богу, все прошло спокойно. Люди просто с неописуемой радостью впервые за восемь лет смогли свободно и от души отметить свой самый любимый праздник – День Победы.

ПН: Можно ли сказать, что сегодня освобожденный Мелитополь – это столица Запорожской области?

В.Р: Понятно, что Запорожье, сам город по количеству населения – это как половина всей области. Суммарная численность населения на освобожденной территории Запорожской области в данный момент под миллион человек. Понятно, что кто-то уехал, но многие приехали из того же Мариуполя, из Запорожья. Миграция очень сильная во все стороны идет – сторонники Зеленского или проамериканских взглядов уехали на территорию, контролируемую украинским режимом.

Нельзя говорить, что стопроцентная поддержка, и все только и ждали нас – нет, конечно, есть масса людей, которые интегрированы в ту вертикаль. Мелитополь сегодня – это де-факто столица освобожденных территорий Запорожской области.

ПН: А какое будущее ждет освобожденное Запорожье?

В.Р: Вообще я был бы не против, если бы Запорожье стало столицей – неважно, как это будет называться: Юго-Западный федеральный округ или будет какой-то переходный период. С точки зрения логистики и экономических процессов, Запорожье, однозначно, наиболее удобный город для того, чтобы стать столицей. Это и берег Днепра, и близость массы других крупных городов.

ПН: Над Запорожской областью сегодня развеваются и триколоры, и красные знамена – есть ли понимание, какой флаг будет установлен в конечном итоге?

В.Р: Безусловно, Запорожская область будет находиться только под триколором, потому что здесь выбор людей четко понятен. Мы говорим о родном и понятном нам флаге, под которым эти земли исторически жили.

Я напомню – это историческая Новороссия, эти города были заложены именно во времена Российской империи. Это изначально русские города, поэтому мы никакие не оккупанты, мы возвращаем родную землю.

С того момента, как Украина как государство была разрушена – расстреляна на Майдане и кремирована в Одессе, мы воевали не с Украиной, а с теми, кто ее убил. Поэтому государственным флагом будет флаг России, а появление того же Знамени Победы логично – во-первых, в привязке ко Дню Победы, а во-вторых, как противодействие нацистскому нарративу и повестке, которую прокачивают наши враги.

ПН: Является ли Крым примером для бывших украинских территорий?

В.Р: Я очень надеюсь, что мы пойдем с такой же скоростью, как Крым, просто потому, что в Крыму все было мирно. У нас же, к сожалению, за восемь лет все стало намного хуже в плане тотального контроля и вовлеченности людей в русофобскую античеловеческую повестку. Тут тоже все приходится решать с колес, только пока без государственного аппарата российского. Все-таки, тогда, в 14-м году, в Крым приехала масса специалистов, которые начали помогать имплементировать законодательство, перезапускать процессы, пошли колоссальные инвестиции со стороны большой России. У нас пока этого ничего нет, мы об этом можем только мечтать.

ПН: Как проходит интеграция – осуществляется ли уже переход на рубль, экономическое сотрудничество с Россией?

В.Р: К сожалению, нам так и не поступили те выплаты, которые должны быть – по десять тысяч рублей нуждающимся категориям – они потерялись в пути где-то между Москвой и Мелитополем, и все еще идут к нам, ждем.

Сейчас запускается первый банк, идет процесс подготовки отделений. Тогда уже будет полноценная банковская система, пусть пока состоящая из одного банка, тем не менее, уже будет работать. Сразу будет намного легче в плане расчетов.

Да, в супермаркетах уже можно расплачиваться рублем, но его катастрофически не хватает, как и гривны. Мы сегодня живем практически при коммунизме, без денег. Их просто нет физически.

Вытаскивать такое количество населения за счет гуманитарной помощи невозможно по определению – необходимо, чтобы люди работали и зарабатывали. Делать они это могут только при открытых российских границах.

К сожалению, граница в значительной степени на замке. Если люди не едут нашими организованными караванами, то зачастую они могут не вывезти свою продукцию. Это овощи, зелень – все, что выращивается на земле.

Мы прекрасно знаем, что именно эта освобожденная часть Запорожской области аграрная, потому что промышленная – это Запорожье и тот же Бердянск. Когда люди не могут продать свою «зеленуху», естественно, для них это большая проблема, можно сказать, экономическая трагедия.

Нам необходимо как можно быстрее решать вопрос того, чтобы меньше было претензий к людям продавать эту продукцию хотя бы в Крым. Даже с крымскими ценами она будет в три-четыре раза дешевле.

ПН: В Херсонской области говорят, что не за горами получение желающими российских паспортов. Как у вас дела в этом направлении?

В.Р: Пока сам механизм не отработан кто бы что не говорил. Но у нас в ЗАГСе люди уже получают свидетельства о браке именно российского образца. Сейчас мы двигаемся все ближе к вопросу получения свидетельства о рождении российского образца. Сразу после начала специальной военной операции киевский режим заблокировал возможность выдачи свидетельств о рождении и регистрации новорожденных. Единственное, что оставил режим Зеленского – это свидетельство о смерти. То есть, Киев предлагает только одно – смерть, а Москва – жизнь.

ПН: Стало известно, что главой Запорожской военной администрации стал бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Не мешает ли украинский «шлейф» руководить таким регионом?

В.Р: Этот человек был последователен в своих взглядах. Будучи и депутатом Верховной рады, и областного совета, он четко выражал свое отношение к происходящему – и по поводу Дня Победы, и по другим вопросам. Кому-то может показаться, что он делал мало, но я не помню, чтобы кто-то делал больше в тех условиях, в которых это происходило. Все-таки, шли наказания, репрессии, давление со стороны режима. Я думаю, Балицкий на своем месте. Время покажет.

ПН: Со стороны кажется, что темпы спецоперации замедлились. Наблюдаете ли вы что-либо подобное и, если да, то почему это происходит?

В.Р: Если говорить о моих желаниях, то, понятное дело, любое быстрое продвижение для меня будет медленным. Я бы хотел, чтобы уже все постсоветское пространство было демилитаризировано и денацифицировано, а в моем родном Запорожье все было бы мирно и спокойно…

Да, наступление замедлилось, но это связано, в том числе, и с тем, что идет щадящий режим, никто не сносит города подчистую, как это делают, например, американцы, когда идут сначала тотальные бомбардировки, а потом вход в город. Здесь как раз идет спецоперация, аккуратное хирургическое вмешательство, чтобы вырезать, прежде всего, раковую опухоль нацизма и всех тех бармалеев, которые находятся на оккупированных территориях.

Мы же прекрасно понимаем, что воюем не с Украиной, а с внешними силами, оккупировавшими постукраинское пространство. Именно поэтому в Запорожье гибнут граждане США, Британии, Канады, Голландии, Италии, Испании, Польши. Можно дальше перечислять, там уже, наверное, десятка два государств, чьи граждане погибли в самом Запорожье и гибнут на линии фронта.

Например, при ударе по профилакторию завода «Днепроспецсталь» было убито 72 иностранных наемника. Еще как минимум в трех запорожских больницах находятся порядка трех десятков людей с военной выправкой, которые изъясняются с врачами исключительно на английском языке.

То, что потери у противника велики, говорит хотя бы наличие более девятисот тел в моргах Запорожье, под которые организуют даже рефрижераторы и холодильные установки, в которых раньше хранились продукты.

Я вам скажу больше – в Запорожье сейчас находится тысяча двести так называемых «бармалеев». Это боевики с Ближнего Востока, представители террористических организаций. Они были отобраны в период с декабря прошлого по февраль этого года представителями СБУ при помощи и поддержке представителей турецкой спецслужбы MIT.

ПН: Где, по-вашему, должна закончиться спецоперация?

В.Р: Глядя на то, что происходит в Латвии и Литве, волей-неволей задумываешься, что и там уже необходимо ее проводить, когда бульдозерами скидываются цветы, которые возлагают простые жители Риги, например, или когда официальный Вильнюс принимает решение по поводу того, что Россия является террористическим государством…

Если говорить о конкретно этой специальной военной операции, то вся территория постукраинского пространства должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Если мы оставим хоть маленький хуторок где-то на Говерле, то из этого хутора эта зараза вылезет по новой и опять поразит все постукраинское пространство.

Это как бороться с онкологией – если уже хирургическое вмешательство есть, то врач вырезает все, что поражено заразой, чтобы весь организм сохранился. То же самое и здесь – надо уничтожить любую возможность для этой идеологии присутствовать на нашей родной земле.