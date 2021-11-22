Власти Украины заставили «Сбербанк» сменить название и не дают Грефу его продать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Дочерней компании российского Сбербанка предоставили отсрочку на 9 месяцев для завершения всех процедур, связанных со сменой названия.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева. Ранее украинский «Ощадбанк» (на русский переводится также как «Сбербанк») подал иск с требованием запретить «дочке» российского финучреждения использовать торговую марку «Сбербанк» во всех сферах деятельности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Известно, что 27 сентября российский «Сбер» принял решение об изменении названия «дочки» на Украине на «Международный резервный банк» (сокращенное название – «МР Банк»).

Недавно глава российского государственного Сбербанка Герман Греф заявлял, что Сбербанк активно ищет вариант продажи украинской «дочки», но для этого процесса есть юридические сложности, учитывая введенные санкции.

Экономист Александр Охрименко отмечает, что российский «Сбербанк» уже давно продал бы свою «дочку», но украинская власть активно препятствует этому.

«Если бы не было политического беспредела, то этот банк просто бы разрешили продать, никаких проблем бы не было. Банк продали бы, и больную тему сняли. Но с самого начала Порошенко, Нацбанк не давали возможности, да и нынешнее руководство страны не даёт. А без разрешения «Нацбанка» продать банк нельзя. Тут чисто политическая проблема – собственник из России, поэтому не разрешают. Если бы не было этих политических заказов, то этот банк давно бы перепродали уже, и не было бы никаких претензий ни к названию, ни к собственнику», – сказал экономист.

По его словам, несмотря на атаки националистов, украинская «дочка» «Сбербанка» продолжает работу.

«Вообще чудо, что украинский «Сбербанк» умудряется работать под таким давлением. Когда банку не дают нормально работать – это очень тяжело. И то, что ему удалось сохранить клиентов, удалось более-менее как-то работать, это просто замечательно. На данный момент банк абсолютно работоспособный, он работает как обычный украинский банк», – сказал Александр Охрименко.