Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

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Миллионы россиян стали материалом для обучения продуктов сервиса обработки документов. Десять микрофинансовых организаций (МФО) передали изображения паспортов с персональными данными своих клиентов компании Dbrain для обучения их краудсорсингового сервиса.

Об этом открыто заявил представитель компании. Среди этих МФО присутствуют Нитро Кредит, Ezaem, Ecofinance, Denum, MoneyMan, следует из информации на сайте сервиса.

О неоднозначной репутации Dbrain уже говорили многие СМИ. Сервис позиционирует себя как разработчик искусственного интеллекта, однако, как показал недавний тест, он не мог справиться даже с элементарными задачами по распознаванию. При этом среди заказчиков Dbrain указаны банки, в том числе Газпромбанк и структуры Сбера, страховые компании и портал Госуслуг.

Клиентами компании также являются и некоторые МФО. Для таких заказчиков Dbrain обрабатывает документы, необходимые для получения микрозаймов. В первую очередь, – это российский паспорт.

На днях Артем Мещеряков, проджект-менеджер в Dbrain, публично заявил о том, что в компании «провели опросы среди ведущих представителей индустрии и собрали данные о миллионе паспортов». Сделано это было якобы с целью «обучения» сервиса Dbrain.

Соответствующая информация появилась и на официальном сайте стартапа – там прямым текстом сообщается количество паспортов клиентов, которые были использованы Dbrain в целях, выходящих за рамки обычной обработки (как минимум хранение и обучение). Кроме того, там же приводятся и названия некоторых МФО, которые поделились с Dbrain изображениями паспортов своих заемщиков. Это Нитро Кредит, Ezaem, Ecofinance, Denum, MoneyMan.

Подобное обращение с персональными данными – как минимум халатность. Хранение изображений паспортов строго регулируется федеральным законом. Такие данные можно использовать только с согласия обладателя этих данных, то есть владельца паспорта. Причем в соглашении должно быть четко прописано то, в каких целях эти данные будут использоваться. Собрали ли МФО миллион таких согласий на такое использование со своих клиентов или же просто слили бесценные данные сервису Dbrain? Может быть еще и получили скидку?

Согласно последней информации Сбера, сегодня в открытом доступе находятся данные 90% россиян. Число строк с личной информацией граждан нашей страны, которые доступны любому желающему, исчисляется несколькими миллиардами. Знает ли миллион клиентов этих МФО, что изображения их документов МФО отдали в третьи руки для использования в собственных целях? Знают ли они, что находятся в зоне риска? Ведь сегодня их паспорт оказался на краудсорсинговой платформе, а завтра – у мошенников.