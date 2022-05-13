Во Львове думают о языковом шифре для выявления «русских диверсантов» среди местных

13.05.2022  17:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Пропаганда, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украинцам нужно ввести свои языковые приемы, чтобы идентифицировать «своих» среди остального населения, потому что в рядах граждан могут быть переодетые «российские диверсанты».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный журналист Остап Дроздов, пропагандирующий русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Дроздова, можно заставлять население украинских городов говорить что-то, наподобие слова «паляниця» – именно его тероборона вначале спецоперации заставляла произносить граждан как маркер «свой-чужой».

«Нежелание входить в украинский тренд, украинскую жизнь сюда привело русского, который воспринял эту землю как свою. Когда говорили про «паляницю», все смеялись. Я хочу сейчас, на третьем месяце войны вернуть вас к слову «паляниця» и сказать: чем ты отличаешься от москаля? Сейчас в Херсоне пошло разглашение, что все они переоделись в местных, диверсионные группы. И как их всех определять?

Я задаю вопрос – как ты будешь определять, кто перед тобой – враг или твой, если ты не можешь себя языково идентифицировать как украинец, культурно и так далее?», – заявил Дроздов.

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