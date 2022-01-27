Во Львове президентом Украины объявили коллективный Запад
Очень хорошо, что настоящим руководителем Украины является коллективный Запад, потому что Владимир Зеленский не способен противостоять России.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поскольку у нас на Украине нет президента и главнокомандующего, то таким президентом сегодня является коллективный западный мир. Это на самом деле наилучшее, что в такой ситуации может быть. Потому что было бы очень плохо, если бы осуществились все намерения Зеленского: идти на прямые переговоры с Путиным, говорить с ним про что-то, о чём мы не узнаем, как до сих пор не знаем о чём он говорил с главой СНБО Патрушевым в Омане в 2020 году.
Все его попытки самому всё порешать, как раз была бы быстрая капитуляция. Когда украинские интересы представляет не украинский президент, а коллективный запад – очень хорошо», – отметил Дроздов.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что Британия и Турция фактически разжигают новую Крымскую войну с Россией, где Украине уготована роль разменной монеты.
Кроме того, ранее в Киеве отметили, что стремительное понижение рейтингов партии Владимира Зеленского «Слуга народа» неизбежно влечёт за собой потерю легитимности действующей властью.
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