«Прощай, легитимность»: рейтинг Зеленского с командой скатывается на третье место

Стремительное понижение рейтингов партии Владимира Зеленского «Слуга народа» неизбежно влечёт за собой потерю легитимности действующей властью.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно был опубликован очень интересный рейтинг КМИС: у пана Порошенко и его партии оказывается уже первое место, партия «Слуга народа» просела уже на 13 процентов, у Юлии Тимошенко уже 13,7 процентов, скоро партия Зеленского будет ниже Юлии Тимошенко. Понятно, что скоро главную роль будет играть социальная тематика.

Мы видим, что рейтинги власти проседают по всем возможным направлениям, а ещё зима не закончилась. Всё это говорит о падении легитимности власти. Поэтому попытка Зеленского замалчивать темы, пытаясь сказать, что в стране всё хорошо, не удастся», – отметил Загородний.