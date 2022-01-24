«Прощай, легитимность»: рейтинг Зеленского с командой скатывается на третье место

24.01.2022  18:37 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Стремительное понижение рейтингов партии Владимира Зеленского «Слуга народа» неизбежно влечёт за собой потерю легитимности действующей властью.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стремительное понижение рейтингов партии Владимира Зеленского «Слуга народа» неизбежно влечёт за собой потерю легитимности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Недавно был опубликован очень интересный рейтинг КМИС: у пана Порошенко и его партии оказывается уже первое место, партия «Слуга народа» просела уже на 13 процентов, у Юлии Тимошенко уже 13,7 процентов, скоро партия Зеленского будет ниже Юлии Тимошенко. Понятно, что скоро главную роль будет играть социальная тематика.

Мы видим, что рейтинги власти проседают по всем возможным направлениям, а ещё зима не закончилась. Всё это говорит о падении легитимности власти. Поэтому попытка Зеленского замалчивать темы, пытаясь сказать, что в стране всё хорошо, не удастся», – отметил Загородний.

Напомним, ранее в Москве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет путь одного из своих предшественников Виктора Ющенко – его рейтинг так же стремительно падает, а западные «партнёры» перестают оказывать поддержку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть