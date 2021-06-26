Военное лобби срывает наметившуюся оттепель между Путиным и Байденом

26.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Эсминец британских ВМС зашёл в территориальные воды РФ, чтобы зарубить на корню появившуюся перспективу оттепели в отношениях Москвы и как Европы, так и США.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И США, и руководство НАТО много сил уделило тому, чтобы сплотить единый фронт. Заметьте – никакого заявления со стороны Столтенберга (генсек НАТО – ред.) Все высказались, Столтенберг молчит. Потому что ему сказали молчать», – заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич.

Он полагает, что молчание руководства НАТО свидетельствует об отсутствии консенсуса внутри альянса по поводу необходимости подобных провокаций.

«Сейчас самое страшное для них – допустить, что начнётся раскол внутри НАТО, начнутся разногласия. Некоторые члены НАТО могут сказать: «Вы с ума сошли? Вы втягиваете НАТО в войну, где нам никто не угрожает, и там, где наши жизненные интересы не поставлены на карту». И то же самое в британском парламенте, будут такие вопросы заданы. Поэтому единственная возможность сейчас всё сгладить – утверждать, что ничего не было, какая-то стрельба была, но это учения, и вообще это было далеко, мы даже не услышали и не заметили», – добавил эксперт.

По его словам, вся эта история исключительно британская со сверхзадачей ударить по возможной перспективе российско-европейского саммита.

«Неслучайно буквально сразу после этого эпизода и саммит резко отпал», – подчеркнул Станкевич.

Американский журналист Майкл Бом не согласился с тем, что данная ситуация выгодна только британцам.

«Хотел обратить ваше внимание, что именно Пентагон – силовая структура, выразил поддержку Великобритании. То есть, это говорит о том, что есть силовики и в Британии, и в Америке. Белый дом, между прочим, очень сдержано отреагировал. Они (силовики – ред.) хотят сорвать эти примирительные шаги Байдена с Россией, им очень не нравится эта оттепель. Оттепель закончена, на паузе», – заявил американец.