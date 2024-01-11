Военные аналитики рассказали, как защитить российское приграничье от украинского террора

Олег Кравцов.  
11.01.2024 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Положить конец обстрелам российских городов вблизи границы сможет лишь продвижение ВС РФ в глубину украинской территории.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пришли российские военные аналитики, опрошенные «Известиями».

Положить конец обстрелам российских городов вблизи границы сможет лишь продвижение ВС РФ в глубину...

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Так, Виктор Мураховский убежден, что снизить обстрелы российского приграничья можно отодвинув линию боевого соприкосновения по меньшей мере на 50–70 км. По его словам, обстрелы останутся, но массовые атаки реактивными снарядами не будут повседневностью.

Похожей точки зрения придерживается и капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, обративший внимание, что протяженность границы только Белгородской области с Украиной составляет около 500 километров, а она еще и извилистая.

«У Брянской с Сумской и Черниговской областями граница на протяжении сотен километров. Там еще лесистая местность, в Белгородской области лесостепная, но тем не менее это позволяет противнику маневрировать в серой зоне и стрелять. Причем порой доходило, что стреляли танки», – сказал Дандыкин.

В свою очередь доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенжиев говорит, что технологическая защита тоже имеет важное значение при попытках минимизировать обстрелы российских городов.

«Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Благодаря им уничтожаются украинские ракеты, дроны и другие воздушные средства, которые бьют по нашим городам», – отмечает эксперт.

Он добавил, что еще один способ защиты российских городов — уничтожение орудий, из которых ведется стрельба, вместе с их расчетами.

На важность контрбатарейной стрельбы указывает и Дандыкин, заявивший, что сейчас большая надежда на САУ «Коалиция-СВ», о начале поставок которой в российские артиллерийские подразделения в зоне СВО в конце декабря сообщалось ранее.

Так, в арсенале «Коалиции-СВ» есть высокоточные боеприпасы, а сама она полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — после этого бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Но самое главное, дальность стрельбы САУ — до 80 километров.

«Второй момент — нужно применять нашу авиацию, в том числе планирующие бомбы», – сказал Дандыкин.

Перенджиев убежден, что нужно уничтожать места, где хранятся, изготавливаются и ремонтируются ракеты, что, впрочем, российские военные делают.

А вот Мураховский уверен, что эти меры эффективны, не дают полной гарантии. Он повторил, что главный способ защитить приграничные города России от обстрелов — отодвинуть линию боевого соприкосновения от границ.

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