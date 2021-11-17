Военный обозреватель: У ЛДНР есть средства для уничтожения «Байрактаров»

Вооруженные силы республик Донбасса накопили немалый опыт для борьбы с украинскими беспилотниками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель полковник запаса Виктор Баранец, давая оценку турецким БПЛА «Байрактар» на вооружении ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, ВСУ с помощью дронов смогут добиться полного контроля над территорией ЛДНР лишь в том случае, если не будут сбивать вражеские БПЛА или не смогут выключать их электронные мозги с помощью специальных систем радиоэлектронной борьбы.

«Применение «Байрактаров» – это уже новый и гораздо более серьезный уровень ведения войны. Злобствующие украинские блоги радостно кричат о «перемоге». Но давайте опять-таки вспомним недавнюю войну в Карабахе. Те же турецкие «Байрактары» (запускаемые азербайджанской армией) поначалу играючи уничтожали армянскую боевую технику. И тогда тоже можно было слышать, что этому трудно или даже невозможно что-либо противопоставить. Но, кстати, в Карабахском конфликте было уничтожено до 15 беспилотников», – напоминает автор.

Он подчеркивает, что «Байрактары» нельзя считать чудо-оружием, которое на любом участке фронта в любой обстановке обеспечит победу украинской армии в Донбассе.

«По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в боевых действиях в горячих регионах мира сбито около 50 турецких дронов. Вооруженные силы ДНР/ЛНР уже накопили немалый опыт борьбы с этой крылатой боевой техникой. Есть и соответствующие средства. И это не только пулеметы или зенитные орудия. Есть и вещи гораздо серьезнее. Но не думаю, что в данном случае надо открывать карты перед украинскими карателями», – резюмировал Баранец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее была озвучена схема, по которой российские «Торы» и «Панцири» станут донецкими.