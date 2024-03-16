«Война – не повод»: Крупная польская компания нашла возможность остаться в РФ

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В Польше разгорается скандал вокруг известной швейной компании LPP, владеющей брендами одежды Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp и House.

Утверждается, что компания лишь фиктивно покинула российский рынок, о чем было объявлено в 2022 году.

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Об этом говорится в отчете американской фирмы Hindenburg Research, которая занимается расследованиями.

«LPP утверждает, что продала свои российские активы (так называемый «Re Trading») «китайскому консорциуму» примерно за 382 миллиона долларов США. Мы установили, что покупателем была подставная компания Far East Services со штаб-квартирой в Дубае, владельцы и директора которой не разглашаются. Компания Far East Services была создана всего за день до того, как LPP объявила о достижении соглашения о продаже своей российской дочерней компании. У него нет поддающегося внешней проверке присутствия, опыта работы в индустрии моды или видимых связей с Китаем», – сообщает Hindenburg Research.

В отчете со ссылкой на бывшего сотрудника утверждается, что продажи в России по-прежнему «напрямую контролируются штаб-квартирой и правлением LPP».

Кроме того, в документ включены следующие слова генерального директора и основателя LPP Марека Пехоцкого:

«Я бы не беспокоился о войне между Россией и Украиной. Это носит временный характер».

Напомним, что после продажи «Китайскому консорциуму» магазины Cropp в России стали именовать «Cr», а Reserved — «Re».

При этом LPP отрицает обвинения, называя их основанными на ложной или манипулируемой информации, и обращается в прокуратуру. Комания утверждает, что не владеет российским бизнесом и не контролирует нынешних владельцев и директоров компании.

«LPP уже несколько месяцев отслеживает ситуацию, связанную с атакой на компанию с целью манипулирования ценой акций. Полученная информация ясно показывает, что атаку инспирируют люди, цель которых — получить выгоду от потери стоимости акций LPP», – заявил в компании.

Стоит заметить, что вчера, когда разгорелся скандал, акции LPP обвалились на 35 процентов.