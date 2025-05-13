«Война никак не помогла развалить Россию» – украинский эксперт

Украине нужно настаивать на прекращении огня, потому что стало очевидно, что война не истощит Россию.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день задержки несет нам потери ежедневные. При этом мы, по моей оценке, не получим улучшения условий, если не закончим это всё. Отсюда как бы из профита – ноль, из минусов – ежедневные потери и продолжение нахождения Украины в режиме войны. У меня нет такого оптимизма, что Россия там на днях рухнет. Мало того, в режиме войны она, скорее всего, не рухнет. Для того, чтобы она рухнула, война должна закончиться. Должно быть послабление ситуации, и вот после этого в России могут возникнуть какие-то сложности, которые могут привести к политическим потрясениям. А пока идет активная фаза войны, вероятность такого события, я считаю, минимальная», – рассуждал Бекренев.