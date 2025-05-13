«Война никак не помогла развалить Россию» – украинский эксперт
Украине нужно настаивать на прекращении огня, потому что стало очевидно, что война не истощит Россию.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каждый день задержки несет нам потери ежедневные. При этом мы, по моей оценке, не получим улучшения условий, если не закончим это всё. Отсюда как бы из профита – ноль, из минусов – ежедневные потери и продолжение нахождения Украины в режиме войны.
У меня нет такого оптимизма, что Россия там на днях рухнет. Мало того, в режиме войны она, скорее всего, не рухнет.
Для того, чтобы она рухнула, война должна закончиться. Должно быть послабление ситуации, и вот после этого в России могут возникнуть какие-то сложности, которые могут привести к политическим потрясениям. А пока идет активная фаза войны, вероятность такого события, я считаю, минимальная», – рассуждал Бекренев.
«Поэтому оптимизма я не разделяю… и считаю, что вот эти цели, чтобы Россия развалилась или истощилась, настолько отдаленные, что лучше как бы на них не рассчитывать. Есть какая-то вероятность, теоретическая, типа вот заговора Пригожина только в исполнении какого-нибудь генерала, допустим. Но рассчитывать на них, ну, совершенно точно никак нельзя.
Нет никаких объективных признаков того, что этот режим собирается завтра падать. И я подозреваю, что он продержится еще и до конца 26-го года. А может быть, к 28-му году он может стать Северной Кореей, и тогда уже ничего не рухнет. Наоборот, забетонирует все это дело», – подытожил ВСУшник.
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