15.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Армения, Война, майдан, Общество, Политика, Россия, США, Турция
Просмотров:

«Война в Карабахе – плата армян за избрание Пашиняна» – политолог


Приход в результате цветной революции к власти в Армении проамериканского Никола Пашиняна был воспринят в Анкаре и Баку как сигнал к подготовке военного вторжения в Нагорный Карабах.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Его роль в этом конфликте сугубо отрицательная. Если бы не было Пашиняна, если бы не было революции, так называемой, армянской, если бы не был устранен карабахский клан от власти, именно он был у власти, так его называла оппозиция, никакой Азербайджан, никакая Турция не посмели бы начать вот это наступление, которое они начали.

Они поняли, что Пашинян больше слушается американцев, следовательно, с американцами мы попробуем договориться и обмануть его, а Россия за Пашиняна заступаться не будет.

Пашинян к тому же будет хамить России, и сейчас так и делают его прихвостни всевозможные, тем самым пропасть между Россией и Арменией будет крепнуть, и даже ОДКБ здесь ничем не спасет, потому что ОДКБ гарантирует территориальную целостность Армении, а наши обязательства на Карабах не распространяются.


Поэтому сейчас армяне платят за то, что они избрали Пашиняна, и будут платить дальше», – заявил Матвейчев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть