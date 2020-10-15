«Война в Карабахе – плата армян за избрание Пашиняна» – политолог

15.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Приход в результате цветной революции к власти в Армении проамериканского Никола Пашиняна был воспринят в Анкаре и Баку как сигнал к подготовке военного вторжения в Нагорный Карабах.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его роль в этом конфликте сугубо отрицательная. Если бы не было Пашиняна, если бы не было революции, так называемой, армянской, если бы не был устранен карабахский клан от власти, именно он был у власти, так его называла оппозиция, никакой Азербайджан, никакая Турция не посмели бы начать вот это наступление, которое они начали.

Они поняли, что Пашинян больше слушается американцев, следовательно, с американцами мы попробуем договориться и обмануть его, а Россия за Пашиняна заступаться не будет.

Пашинян к тому же будет хамить России, и сейчас так и делают его прихвостни всевозможные, тем самым пропасть между Россией и Арменией будет крепнуть, и даже ОДКБ здесь ничем не спасет, потому что ОДКБ гарантирует территориальную целостность Армении, а наши обязательства на Карабах не распространяются.

Поэтому сейчас армяне платят за то, что они избрали Пашиняна, и будут платить дальше», – заявил Матвейчев.