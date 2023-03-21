«Война всё спишет» – бюджетный дефицит Украины достиг 1,7 триллионов

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Дефицит украинского бюджета достиг рекордных отметок в 1,7 триллиона гривен (более 46 миллиардов долларов), однако киевское руководство может не волноваться и все долги списывать на войну.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учетом того, что нас не показывают, я вам озвучу макроэкономические показатели, потому что вы фактически… мы сверстали новый бюджет, и появилась полностью новая картинка. Потому что при доходах в 1,4 триллиона гривен мы имеем 3,1 триллиона гривен расходы. Предельный объем дефицита – 1,7 триллиона гривен расходов», – сообщил Колтунович.

Депутат отметил, что и в прошедшие годы украинская экономика была убыточной, хоть столь огромной бюджетной ямы и не было. Однако война всё спишет.

«Ну, эти цифры нам понятны – у нас военное положение. Хотя подобная картина и архитектоника бюджетных показателей, она была и в 2019, в 2020, в 2021 и в 2022 году, только у нас этот объем заимствований и дефицита был несколько меньше», – сказал он.

Колтунович добавил, что вместо финансирования критически важных сфер и затыкания бюджетных дыр, львиная доля средств уходит на погашение долгов.

«На Минобороны мы даем 372 миллиарда гривен, то выплаты по госдолгу в этом году у нас будет цифра 447 миллиардов гривен. Вот, почему несоответствие этих средств: мы отдаем эти средства, в том числе и внутри, и внешним кредиторам, вместо того, чтобы покрывать те критические расходы, которые есть внутри страны. Еще один важный момент, на что я хочу обратить внимание. 2,1 триллиона гривен заимствования, 1,8 – внешние заимствования. Это при расходах, точнее, при доходах в 1,4 и при расходах в 3,1. это больше половины, даже почти 60%, за счет заимствований покрываются расходы государственного бюджета. И это уже результат той экономической политики, о которой мы говорили», – подытожил он.