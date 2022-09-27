Володин обвинил ООН в лоббировании интересов американских зернотрейдеров

27.09.2022  21:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 255
 
Дзен, Зерно, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Россия разделяет боль африканских государств из-за ограничения поставок продовольствия, на возлагает ответственность за это на Запад.

Об этом сегодня заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия разделяет боль африканских государств из-за ограничения поставок продовольствия, на возлагает ответственность за это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Из всего объема, который был отправлен, беднейшим странам досталось всего 3%. Остальное в странах ЕС. Украинское зерно не дошло ни до Зимбабве, ни до других беднейших стран. Зерно осело у тех, у которых все хорошо. Это страны Евросоюза. И понятно, покупатели — Соединенные Штаты Америки», — сказал Володин.

Он считает, что ООН должна поставить под контроль отправку зерна в беднейшие страны.

«Получается, что лоббировали интересы крупного бизнеса, компаний тех же Соединенных Штатов Америки и европейских государств. А наши коллеги из парламента Африки говорят о том, что до них ничего не доходит. Поэтому Организации Объединенных Наций и нашим коллегам из европейских парламентов надо наконец-то осознать, что происходит и почему это все случилось», — сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть