Володин обвинил ООН в лоббировании интересов американских зернотрейдеров

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Новости Украины

Россия разделяет боль африканских государств из-за ограничения поставок продовольствия, на возлагает ответственность за это на Запад.

Об этом сегодня заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из всего объема, который был отправлен, беднейшим странам досталось всего 3%. Остальное в странах ЕС. Украинское зерно не дошло ни до Зимбабве, ни до других беднейших стран. Зерно осело у тех, у которых все хорошо. Это страны Евросоюза. И понятно, покупатели — Соединенные Штаты Америки», — сказал Володин.

Он считает, что ООН должна поставить под контроль отправку зерна в беднейшие страны.

«Получается, что лоббировали интересы крупного бизнеса, компаний тех же Соединенных Штатов Америки и европейских государств. А наши коллеги из парламента Африки говорят о том, что до них ничего не доходит. Поэтому Организации Объединенных Наций и нашим коллегам из европейских парламентов надо наконец-то осознать, что происходит и почему это все случилось», — сказал он.